रिसर्च : पानी में रोशनी पड़ते ही खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया,जिंक ऑक्साइड क्वांटम डॉट्स का कमाल

ऐसे करते हैं काम

शोध के अनुसार जब किसी अर्धचालक पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत कम हो जाता है, तो उसमें क्वांटम कॉन्फाइनमेंट नामक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके कारण पदार्थ के प्रकाशीय गुणों में परिवर्तन होता है। इस अध्ययन में तैयार किए गए जिंक ऑक्साइड क्वांटम डॉट्स में प्रकाश के अवशोषण और उत्सर्जन के गुणों में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया।

अगले चरण में वायरस पर होगा शोध

इस सफलता के बाद वैज्ञानिकों की टीम अब अगले चरण में वायरस पर जिंक ऑक्साइड क्वांटम डाॅट्स के प्रभाव पर शोध करने जा रही है। डॉ. यादव ने बताया कि वायरस पर शोध के लिए देश में बहुत ही कम प्रयोगशालाएं हैं। सामान्य प्रयोगशाला में इस तरह के शोध नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे वायरस फैलने का खतरा होता है। जल्द ही उच्च स्तरीय लैब में अगले चरण का शोध शुरू किया जाएगा।