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Prayagraj News: आशा कार्यकर्ताओं ने 13 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Wed, 02 Sep 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:49 AM IST
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ASHA workers submitted a memorandum regarding their 13-point demands
मिश्रा बांध के कौंधियारा में 13 सूत्रीय मांगों पर आशाओं का प्रदर्शन
विकासखंड कौंधियारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सीएचसी अधीक्षक उमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग की।
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कार्यकर्ताओं ने बताया कि छह फरवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के साथ वार्ता में मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन छह माह बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने आधार भुगतान बढ़ाने, लंबित प्रोत्साहन राशि जारी करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा कवर और जीवन बीमा बढ़ाने समेत अन्य मांगें रखीं। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान शिवकुमारी, रीता, राम मढ़ी पाल, कांति कुशवाहा, राजकुमारी कुशवाहा और रितु पटेल आदि रहे।
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