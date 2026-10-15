फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Arguments in Azam’s plea regarding the two-PAN-card case lasted for two and a half hours

हाईकोर्ट : दो पैन कार्ड मामले में आजम की याचिका पर ढाई घंटे चली बहस, आज भी होगी सुनवाई

Thu, 15 Oct 2026 01:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Oct 2026 01:37 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ के समक्ष आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ढाई घंटे तक पक्ष रखा।

विज्ञापन
Arguments in Azam’s plea regarding the two-PAN-card case lasted for two and a half hours
सपा नेता आजम खां। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ के समक्ष आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ढाई घंटे तक पक्ष रखा। सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी।

विज्ञापन


आजम की ओर से दलील दी गई कि वह काफी समय जेल में बिता चुके हैं। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप में गलत तरीके से फंसाया गया है। मामले में साजिश में उनकी भूमिका का कोई सबूत नहीं है। आजम ने अपनी दोषसिद्धि और दस साल की सजा को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी सात साल की सजा के खिलाफ अलग याचिका दायर की है।
विज्ञापन


रामपुर की अदालत ने आजम की सजा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी थी। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने भी दोनों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। सरकार ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शिकायतकर्ता भाजपा विधायक आकाश सक्सेना और नावेद मियां खां को भी अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। हाईकोर्ट तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed