प्रयागराज : पुलिस चौकी पर युवक ने जमकर मचाया हंगामा, फाइल और कुर्सी मेज को फेंका बाहर

नैनी थाना के गंगोत्री नगर पुलिस चौकी पर एक नशे का आदी युवक ने जमकर हंगामा किया। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11:00 के आसपास युवक चौकी पर पहुंचा। उसे समय चौकी पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। युवक चौकी के अंदर रखी फाइलों को फेंकने के साथ मेज और कुर्सी को भी बाहर फेंक दिया।

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साथ ही बाहर निकाल कर शहर के एक मंत्री व पुलिस विभाग के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को लाठी लेकर दौड़ा लिया। युवक फोटो और वीडियो बनाने वाले पर हमला कर रहा था। चौकी पर युवक की ओर से हंगामा किए जाने की सूचना पर नैनी इंस्पैक्टर अविनाश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और युवक को काबू में किया। युवक की पहचान चाका गांव में रहने वाले महावीर के रूप में हुई है। साथ ही बाहर निकाल कर शहर के एक मंत्री व पुलिस विभाग के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को लाठी लेकर दौड़ा लिया। युवक फोटो और वीडियो बनाने वाले पर हमला कर रहा था। चौकी पर युवक की ओर से हंगामा किए जाने की सूचना पर नैनी इंस्पैक्टर अविनाश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और युवक को काबू में किया। युवक की पहचान चाका गांव में रहने वाले महावीर के रूप में हुई है।