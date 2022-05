{"_id":"62703f179abb9966ae43d0c3","slug":"allahabad-high-court-it-is-not-acceptable-for-indian-women-to-share-their-husbands","type":"story","status":"publish","title_hn":"Allahabad high court: भारतीय महिलाओं को अपने पति को साझा करना स्वीकार्य नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 May 2022 01:59 AM IST