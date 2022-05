{"_id":"62950d4a6a26ce7afd661418","slug":"allahabad-high-court-fair-investigation-of-crime-legal-right-of-the-victim-and-the-accused","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court : अपराध की निष्पक्ष विवेचना पीड़ित व अभियुक्त का विधिक अधिकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 31 May 2022 02:01 AM IST