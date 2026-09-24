Prayagraj News: आरोपी पिता को दी बेटे की मौत की जानकारी, जेल भेजा गया

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थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति का है। आशंका थी कि बेटे की मौत की जानकारी मिलने पर वह कोई आत्मघाती कदम उठा सकता है, इसलिए उससे यह बात छिपाई गई थी। जानकारी मिलने पर आरोपी ने अफसोस जताया और जानबूझकर घटना को अंजाम न देने की बात कही।पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बेटा अभिषेक अपने दादा के ज्यादा करीब रहता था। दादा ही उसका खर्च उठाते थे। उन्होंने ही अभिषेक से जिम जॉइन कर पुलिस या सेना में भर्ती की तैयारी करने को कहा था।आरोपी शराब पीकर घर आता था और मारपीट करता था। अभिषेक बड़ा होने पर इसका विरोध करने लगा था। आरोपी अपने पिता से लड़ाई-झगड़ा कर पहले भी खेत बिकवा चुका था। अभिषेक के बड़ा होने पर उसने खेत बेचने से मना कर दिया, जिसे लेकर बाप-बेटे में कई बार विवाद हो चुका था। थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार को आरोपी पिता रघुनंदन को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।