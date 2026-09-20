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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   A 20-foot-tall Hanuman will arrive via an aerial route at the Pajawa Ramlila; the battle between Ram and Ravan

प्रयागराज : पजावा रामलीला में आकाश मार्ग से आएंगे 20 फीट के हनुमान जी, लेजर से होगा राम-रावण युद्ध

Sun, 20 Sep 2026 07:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 07:41 PM IST
सार

अतरसुइया स्थित श्री महंत बाबा हाथी राम पजावा रामलीला कमेटी की ओर से होने वाले दशहरा और रामलीला का रविवार को शंखनाद हो गया। दशहरा उत्सव-2026 की कार्यक्रम पुस्तिका का विमोचन कर रामलीला की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

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A 20-foot-tall Hanuman will arrive via an aerial route at the Pajawa Ramlila; the battle between Ram and Ravan
रामलीला। सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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अतरसुइया स्थित श्री महंत बाबा हाथी राम पजावा रामलीला कमेटी की ओर से होने वाले दशहरा और रामलीला का रविवार को शंखनाद हो गया। दशहरा उत्सव-2026 की कार्यक्रम पुस्तिका का विमोचन कर रामलीला की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

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रामलीला निर्देशक सचिन कुमार गुप्ता ने बताया कि लीला का मंचन 11 अक्तूबर से शुरू होगा। इसके लिए कलाकारों का चयन शुरू हो गया है। रविवार को पजावा रामलीला मैदान में राम, लक्ष्मण और सीता के पात्रों का चयन किया गया। अन्य पात्रों के लिए ऑडिशन जारी है। इच्छुक कलाकार शाम पांच से रात आठ बजे तक मैदान में ऑडिशन दे सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि इस वर्ष करीब 100 फीट लंबे और 50 फीट चौड़े दो मंजिला मंच पर लीला का मंचन होगा। 20 फीट ऊंचे हनुमान और 20 फीट लंबी सूर्पणखा का आकाश मार्ग से आगमन विशेष आकर्षण रहेगा।

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राम-रावण युद्ध में आकाश मार्ग से बाणों का आवागमन और लेजर तकनीक से युद्ध का दृश्य दिखाया जाएगा। इस दौरान रामलीला संयोजक राजेश मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष अमिताभ टंडन, मोहन टंडन मौजूद रहे।

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