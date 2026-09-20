Prayagraj News: 13 वर्ष का इंतजार खत्म, अब मिली प्रधानाचार्य पद की कुर्सी

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कुल 600 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से 193 अभ्यर्थियों ने वर्ष 2022 में ही पद ग्रहण कर लिया था। बाकी बचे अभ्यर्थी इस आदेश के साथ ही विभिन्न विद्यालयों में पद ग्रहण करना शुरू कर चुके हैं। अब तक करीब 300 प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है।उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सभी डीआईओएस को शनिवार को पत्र भेजा गया है। उपसचिव संजय सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में डीआईओएस से यह कहा गया है कि पैनल में प्रधानाचार्य पद के लिए तीन अभ्यर्थियों के नाम भेजे गए हैं। उसका सत्यापन करते हुए कार्यभार ग्रहण कराएं।यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रथम स्थान पर चयनित अभ्यर्थी तय समय के अंदर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो मेरिट क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम भेजेंगे। आयोग की ओर से जारी पैनल में प्रत्येक कालेज के लिए तीन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट के आधार पर निकाले गए हैं।राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री डॉ. संतोष कुमार शुक्ला ने कहा, लंबी लड़ाई के बाद चयनित प्रधानाचार्यों की जीत हुई है।