भाजपा सरकार में बेरोजगार घूम रहे हैं युवा : संजय लाठर

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मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सभापति संजय लाठर ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। कहा, योगी सरकार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर सपा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें।पूर्व विधायक वीरेश यादव ने सपा के पूर्व शासन काल में क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है जबकि भाजपा सरकार में विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गुन्नौर विधायक राम खिलाड़ी यादव और सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर चौधरी गोपाल सिंह, मुकेश माहेश्वरी, अज्जू इशहाक, पूरनमल प्रजापति, विनोद सविता, रामकुमार नागर, जस्सू शेरवानी, रामेश्वर यादव, बॉबी शर्मा, प्रशांत वाल्मीकि, देवेंद्र यादव प्रधान आदि मौजूद रहे।