Aligarh News: शादी से इन्कार पर युवती के परिवार को पीटा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:49 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:49 AM IST
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क्वार्सी क्षेत्र की अवंतिका कॉलोनी के पास शादी से इन्कार करने पर युवक पक्ष के लोगों ने युवती के माता-पिता और भाई को पीटा। इसके कुछ दिन बाद युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का भी आरोप है।
युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती की बन्ना देवी क्षेत्र के एक युवक से जान-पहचान थी। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर दीपक मेहता, प्रसिद्ध कुमार, उमाकांत और आशा मनराल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश व आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
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युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती की बन्ना देवी क्षेत्र के एक युवक से जान-पहचान थी। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर दीपक मेहता, प्रसिद्ध कुमार, उमाकांत और आशा मनराल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश व आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
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