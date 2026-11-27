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दरअसल, सीएचसी में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन मशीन खराब होने के कारण मरीजों को पिछले चार महीने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मजबूरी में उन्हें निजी लैब में जाकर एक्स-रे कराना पड़ता था, जिसके चलते उनकी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था।मरीजों की समस्या को देखते हुए इसे ठीक करवा दिया है। अब जरूरतमंद मरीज सीएचसी में ही एक्स-रे की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सीएचसी अधीक्षक डॉ. आकांक्षा कनौजिया ने बताया कि एक्स-रे मशीन को ठीक करा लिया गया है। अब मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।