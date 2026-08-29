Aligarh News: दंगल में रिंकू पहलवान ने रॉकी पहलवान को पछाड़ा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:06 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:06 AM IST
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कस्बे में दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह यादव ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। मुख्य मुकाबला रिंकू पहलवान हीरापुर मानई अलीगढ़ और रॉकी पहलवान जहांगीराबाद बुलंदशहर के बीच हुआ। रिंकू पहलवान ने रॉकी पहलवान को चित कर बाजी मार ली। ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह ने विजेता और उपविजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भारत सिंह राजपूत, अमर सिंह यादव, राम बृजेश, सत्यवीर सिंह, तोताराम पहलवान, सालम पहलवान आदि मौजूद रहे।
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