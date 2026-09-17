अलीगढ़: रंगबाजी पड़ी भारी, थार पर बजा रहे थे हूटर, गाड़ी जब्त,12000 रुपए का चालान कटते ही उड़े होश

सड़कों पर रंगबाजी दिखाने का शौक कई बार भारी पड़ जाता है। अलीगढ़ में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक महिंद्रा थार रॉक्स का ड्राइवर गाड़ी में हूटर बजाते हुए अपनी धौंस जमा रहा था। लेकिन उसकी यह रील और रईसी पुलिस के रडार पर आ गई और फिर जो हुआ, वह देखने लायक था।

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक थार गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नं यू पी 81 डी एक्स 0101) पर अनाधिकृत रूप से वीआईपी सायरन, हूटर बजाते हुए सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया और गाड़ी की पहचान कर उसकी कुंडली खंगाल डाली।रंगबाजी दिखाने वाले साहब पर अलीगढ़ पुलिस ने अनाधिकृत हूटर के इस्तेमाल और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर गाड़ी का कुल 12,000 रुपये का ई-चालान काटा गया। सिर्फ चालान पर ही बात खत्म नहीं हुई, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वाहन को सीज भी कर दिया। गाड़ी से उस अवैध हूटर को मौके पर ही उतरवा दिया गया, जिससे उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई।सी ओ सर्वम सिंह ने बताया कि सड़कों पर कानून से ऊपर कोई नहीं है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने वाहनों में इस तरह के अवैध हूटर या सायरन भूलकर भी न लगाएं, वरना अगली बार चालान के साथ गाड़ी थाने में खड़ी मिलेगी।