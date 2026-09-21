Aligarh News: अश्लील फोटो दिखाकर महिला ब्लैकमेल कर 3.20 लाख ठगे
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:41 AM IST
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थाना देहलीगेट क्षेत्र की एक महिला को वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर 3.20 लाख रुपये की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति ने महिला को उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया और पति व बच्चों को जान से मरवाने की धमकी दी।
डर के कारण महिला ने पांच से आठ सितंबर के बीच आरोपी के बताए अलग-अलग क्यूआर कोड और बैंक खातों में कुल 3.20 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पांच सितंबर की सुबह करीब नौ बजे उसके मोबाइल पर एक नंबर से वीडियो कॉल आई।
कॉल उठाने के कुछ समय बाद आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद पति और बच्चों को जान से मरवाने की धमकी दी और रुपयों की मांग की। धमकी और डर के कारण महिला ने खुद और अन्य लोगों के माध्यम से आरोपी के बताए खातों में कुल 3.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए।
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महिला के मुताबिक उसके पास आरोपी के मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर, क्यूआर कोड, बैंक खातों की जानकारी, भुगतान के स्क्रीनशॉट और यूटीआर नंबर मौजूद हैं। ये दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराएं हैं। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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डर के कारण महिला ने पांच से आठ सितंबर के बीच आरोपी के बताए अलग-अलग क्यूआर कोड और बैंक खातों में कुल 3.20 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पांच सितंबर की सुबह करीब नौ बजे उसके मोबाइल पर एक नंबर से वीडियो कॉल आई।
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कॉल उठाने के कुछ समय बाद आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद पति और बच्चों को जान से मरवाने की धमकी दी और रुपयों की मांग की। धमकी और डर के कारण महिला ने खुद और अन्य लोगों के माध्यम से आरोपी के बताए खातों में कुल 3.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए।
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महिला के मुताबिक उसके पास आरोपी के मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर, क्यूआर कोड, बैंक खातों की जानकारी, भुगतान के स्क्रीनशॉट और यूटीआर नंबर मौजूद हैं। ये दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराएं हैं। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।