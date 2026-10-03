Aligarh News: महिला दो बेटियों संग लापता, केस दर्ज

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परिजनों ने उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन सभी फोन बंद मिले। रिश्तेदारियों और संभावित ठिकानों पर तलाश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सीओ धनंजय कुमार के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पति ने आशंका जताई है कि किसी व्यक्ति ने तीनों को छिपा कर रखा है।

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गांधीपार्क क्षेत्र के कुंवर नगर से एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। तीनों 27 सितंबर को घर से दवा लेने निकली थीं लेकिन वापस नहीं लौटीं।