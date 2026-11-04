Aligarh News: अलीगढ़ के आरिव ने राष्ट्रीय स्कूल खेलों में जीता टेनिस का स्वर्ण

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अलीगढ़। टेनिस कोर्ट पर दमदार प्रदर्शन और पढ़ाई में शानदार अंक। अलीगढ़ से जुड़े युवा टेनिस खिलाड़ी आरिव गुप्ता ने 70वें नेशनल स्कूल गेम्स (एसजीएफआई 2026-27) में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अंडर-14 बालक टीम स्पर्धा में सीबीएसई टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए आरिव ने इस स्वर्णिम सफलता में अहम भूमिका निभाई।नोएडा स्थित रामाज्ञा स्कूल में कक्षा आठ के छात्र आरिव खेल के साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 94 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है।आरिव की सफलता का सिलसिला यहीं नहीं थमता। उन्होंने सीबीएसई नेशनल टेनिस चैंपियनशिप की अंडर-14 बालक टीम स्पर्धा और मिक्स्ड डबल्स में रजत पदक जीते हैं। सीबीएसई जोनल चैंपियनशिप में भी वह लगातार दो वर्षों तक स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं।अंडर-12 वर्ग में आरिव पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में नंबर एक रैंक पर रहे और देश के शीर्ष 20 खिलाड़ियों में जगह बनाई। टेनिस प्रीमियर लीग में लगातार दो वर्षों तक नॉर्थ जोन से अंडर-12 वर्ग में चयनित होना भी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। वर्ष 2025 में उन्होंने अंडर-12 और अंडर-14, दोनों वर्गों में जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे आरिव की उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उनका प्रदर्शन बताता है कि अनुशासन, मेहनत और समर्पण से खेल के साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है।