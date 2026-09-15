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Aligarh News: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी व दोस्तों को ग्रामीणों ने पीटा

Tue, 15 Sep 2026 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:42 AM IST
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Villagers beat up a man and his friends who had come to meet his girlfriend
क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से रविवार की रात को कासगंज के थाना ढोलना के एक गांव निवासी युवक मिलने आया था। युवक अपने साथ दो दोस्तों को भी बाइक से लेकर आया था। युवक-युवती गांव के बाहर खेत में अपना मिलन कर रहे थे तभी साथ आए दोस्त बाइक लेकर गांव में अंदर गलियों में घूमने लगे।
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ग्रामीणों ने युवकों को बदमाश समझ कर दबोच लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव में हंगामा होता देख युवती खेत से अपने घर चली गई और युवक पैदल ही अपने गांव को भाग गया। पकड़े गए युवकों ने पुलिस को बताया कि हमें हमारा तीसरा दोस्त साथ लाया था कि प्रेमिका से बात करनी है। इसके बाद काफी तलाशने के बाद तीसरे युवक को भी पकड़ लिया। युवक का कहना था कि युवती से उसकी चार महीने पहले शादी तय हो चुकी है। युवती के बुलाने पर अपने दोस्तों के साथ मिलने आया था। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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