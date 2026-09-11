Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:43 AM IST
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शतरंज प्रतियोगिता :
डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
ब्यूटीशियन प्रतियोगिता :
खैर रोड : लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर में राधे राधे वूमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की ओर से ब्यूटीशियन प्रतियोगिता दोपहर 1 बजे।
स्केटिंग प्रतियोगिता
मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में अलीगढ़ स्केटिंग क्लास की ओर से स्केटिंग म्यूजिकल कोन प्रतियोगिता शाम 5.30 बजे।
बैठक :
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक दोपहर 1 बजे।
सम्मेलन :
आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन होटल सरोवर पोर्टिको में सुबह 9 बजे
हड़ताल :
घंटाघर : एसबीआई मुख्य शाखा पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल सुबह 10 बजे।
राजस्थानी संगीत :
डीएस कॉलेज : स्पिक मैके की ओर से राजस्थानी संगीत का आयोजन सुबह 11 बजे।
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डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
ब्यूटीशियन प्रतियोगिता :
खैर रोड : लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर में राधे राधे वूमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की ओर से ब्यूटीशियन प्रतियोगिता दोपहर 1 बजे।
स्केटिंग प्रतियोगिता
मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में अलीगढ़ स्केटिंग क्लास की ओर से स्केटिंग म्यूजिकल कोन प्रतियोगिता शाम 5.30 बजे।
बैठक :
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक दोपहर 1 बजे।
सम्मेलन :
आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन होटल सरोवर पोर्टिको में सुबह 9 बजे
हड़ताल :
घंटाघर : एसबीआई मुख्य शाखा पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल सुबह 10 बजे।
राजस्थानी संगीत :
डीएस कॉलेज : स्पिक मैके की ओर से राजस्थानी संगीत का आयोजन सुबह 11 बजे।