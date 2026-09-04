Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:56 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:56 AM IST
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
पुलिस लाइन : जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 8 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : भजन कीर्तन व जन्मोत्सव रात 10 बजे।
टीकाराम मंदिर : भजन कीर्तन व दर्शन रात 10 बजे।
रामघाट रोड : पीएसी पर हिंडौला दर्शन रात 8 बजे।
रेलवे मनोरंजन सदन : कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम रात 8 बजे।
जयगंज : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में छप्पन भोग शाम 7 बजे।
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में भजन कीर्तन व दर्शन रात 8 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : अखिल भारतीय श्री वैश्य बारहसैनी महासभा की ओर से जन्माष्टमी पर हवन सुबह 9.30 बजे।
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बाबा बफार्नी गुफा दर्शन शाम 6 बजे।
ट्रायल :
स्टेडियम : जनपद एवं मंडल स्तरीय बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 2 बजे।
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पुलिस लाइन : जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 8 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : भजन कीर्तन व जन्मोत्सव रात 10 बजे।
टीकाराम मंदिर : भजन कीर्तन व दर्शन रात 10 बजे।
रामघाट रोड : पीएसी पर हिंडौला दर्शन रात 8 बजे।
रेलवे मनोरंजन सदन : कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम रात 8 बजे।
जयगंज : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में छप्पन भोग शाम 7 बजे।
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में भजन कीर्तन व दर्शन रात 8 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : अखिल भारतीय श्री वैश्य बारहसैनी महासभा की ओर से जन्माष्टमी पर हवन सुबह 9.30 बजे।
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बाबा बफार्नी गुफा दर्शन शाम 6 बजे।
ट्रायल :
स्टेडियम : जनपद एवं मंडल स्तरीय बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 2 बजे।