Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:18 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:18 AM IST
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सलूना पर्व :
खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट की ओर से रक्षाबंधन सलूना पर्व कार्यक्रम दोपहर 12 बजे।
ट्रायल :
रामघाट रोड : स्टेडियम में स्वीमिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
प्रदर्शन :
गूलर रोड : केनरा बैंक पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन शाम 5:30 बजे।
- स्वर्ण जयंती नगर में शिव महापुराण कथा का आयोजन शाम 4 बजे।
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खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट की ओर से रक्षाबंधन सलूना पर्व कार्यक्रम दोपहर 12 बजे।
ट्रायल :
रामघाट रोड : स्टेडियम में स्वीमिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
प्रदर्शन :
गूलर रोड : केनरा बैंक पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन शाम 5:30 बजे।
- स्वर्ण जयंती नगर में शिव महापुराण कथा का आयोजन शाम 4 बजे।