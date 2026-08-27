Aligarh News: बालक वर्ग में कावेरी और बालिका वर्ग में गंगा टीम बनीं चैंपियन

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बुधवार को बालक वर्ग के फाइनल में बालक वर्ग की कावेरी टीम (अर्नव अग्रवाल, हर्ष, वंश कुमार, रिग, अभिज्ञान आर्यन, आदित्य अग्रवाल, कार्तिक) ने गंगा टीम (विवेक, रोशन, अजिंक्य, ग्रंथ, काव्यांश, अर्नव, यश, वत्सल) को 42-33 अंक से हराकर खिताब जीता।बालिका वर्ग में गंगा टीम (अनामिका सिंह, मीना, सिया, चित्रांशी गर्ग, कुमकुम, सलोनी, छाया, अंशिका, हिमानी) ने यमुना टीम (दिया पचौरी, शालिनी, मुस्कान, चित्रांशी, सानिया, वंशिका, काजल, अंशिका, दिव्या शर्मा) को 33-31 अंक से हराकर विजेता बनी।शहर विधायक मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर और एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि मुक्ता राजा ने ट्रॉफी और मोमेंटो देकर सम्मानित किए।इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र वार्ष्णेय चीफ, एके मित्तल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अतुल गुप्ता सीए, गौरव वार्ष्णेय सीए, सौरव शास्त्री, सुभाष जी सुभानु, विष्णु कुमार बंटी, जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष दाऊदयाल गुप्ता, सचिव सुनील दत्ता, अनिल जिंदल, डॉ शाहनवाज खान आदि मौजूद रहे।