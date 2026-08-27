Aligarh News: तिरंगा-हरे झंडों के बीच गूंजती रहीं नात-ए-नबी की सदाएं

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सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 35 स्थानों से जुलूस-ए-मुहम्मदी निकाले गए। अलग-अलग क्षेत्रों से निकले जुलूस केला नगर पहुंचे। यहां से मदरसा फैजान मुस्तफा के प्रबंधक अल्लामा मौलाना सैयद जमाल अहमद की अगुवाई में जुलूस आगे बढ़ा। केला नगर, दोधपुर और मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए जुलूस निजामी पुलिया पहुंचा और इसके बाद जोहरा बाग स्थित मदरसा फैजान मुस्तफा पर जाकर समाप्त हुआ। मेडिकल कॉलेज रोड से करीब 65 मिनट तक जुलूस गुजरा।मौलाना सैयद जमाल अहमद ने कहा कि रसूल की मोहब्बत ईमान की जान है। पैगंबर की सीरत पूरी मानवता को मोहब्बत, इंसानियत, नैतिकता और बेहतर जीवन जीने का संदेश देती है। एएमयू, भुजपुरा, ऊपरकोट, शाहजमाल ईदगाह समेत अन्य इलाकों से भी जुलूस निकाले गए।जुलूस के समापन के बाद मुस्तफा जामा मस्जिद, जोहराबाग में मोए मुबारक की जियारत कराई गई। देर रात तक बड़ी संख्या में अकीदतमंद जियारत के लिए पहुंचे और दुआएं मांगीं।खानकाह नियाजिया अलनियाज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी की ओर से पीर-ए-तरीकत डॉ. मोहम्मद अब्बास नियाजी की अगुवाई में जुलूस निकाला गया। यह सैयद कॉलोनी, तैयब कॉलोनी, नगला मल्लाह, गोल्डन वाली गली, दूधपुर, मेडिकल रोड और जकरिया मार्केट होते हुए खानकाह नियाजिया पहुंचा। डॉ. मोहम्मद अब्बास नियाजी ने कहा कि यह केवल खुशी मनाने का अवसर नहीं, बल्कि पैगंबर-ए-अकरम के आदर्शों को याद करने और उन्हें जीवन में उतारने का मौका है।जुलूस के दौरान मेडिकल रोड समेत कई स्थानों पर अधूरी सड़क और खुले गड्ढे परेशानी का कारण बने। जुलूस के मार्ग में मौजूद गड्ढों और सड़क की बदहाली से लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। इससे नगर निगम की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे।