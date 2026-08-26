अमर उजाला मां तुझे प्रणाम: तीज क्वीन बनीं हिमानी, वंदना ने जीता मिसेज तीज क्वीन का खिताब

आयोजन बेहद शानदार

तीज क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन बेहद शानदार और उत्साहपूर्ण रहा। प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। -नंदिनी सिंह, प्रधानाचार्य, कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल

ऐसे कार्यक्रम महिलाओं और युवतियों को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का मंच देते हैं। इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए।-फरहा राहत, निर्णायक

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया। आयोजन की खूबसूरती और प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। -डॉ. आरती मित्तल, निर्णायक

तीज जैसे पारंपरिक त्योहारों को आधुनिक अंदाज में मनाने का यह आयोजन सराहनीय प्रयास है। प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक रहा। -नेहा वार्ष्णेय, निर्णायक

तीज क्वीन प्रतियोगिता का अनुभव बहुत अच्छा रहा। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की।-अर्चना फौजदार, निर्णायक