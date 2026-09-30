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Aligarh News: घटिया सड़क निर्माण पर एबी इंफ्राटेक पर लगाया 80 लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 30 Sep 2026 03:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Wed, 30 Sep 2026 03:05 AM IST
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TIA imposes a fine of 80 lakh on AB Infratech for road construction
नगर निगम। - फोटो : Archive
सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यदायी संस्था एबी इंफ्राटेक पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ख्वाजा गार्डन से केला नगर चौराहे तक बनाई गई करीब 1100 मीटर सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए हैं।
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नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
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नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही और निर्माण की गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ग्रिड योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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