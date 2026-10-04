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Aligarh News: शहर की सरकार का नया सदन तैयार

Sun, 04 Oct 2026 02:31 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:31 AM IST
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The new chamber for the city government is ready.
जवाहर भवन में बनकर तैयार नया सदन।   - फोटो : अमर उजाला
शहर की सरकार के लिए नया सदन बनकर तैयार हो गया है। आगामी बोर्ड बैठक इसी नए सदन में कराने का लक्ष्य है। वर्तमान में इस सदन के सामने ही एक बड़ा वाटर टैंक बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर एक पार्क बनाया जाएगा। 14 करोड़ रुपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है।
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पुराना जवाहर भवन पार्षदों की संख्या बढ़ने के बाद छोटा पड़ने लगा था। पहले नगर निगम में 70 पार्षद थे, नगर निगम की सीमा में नए इलाके जुड़ने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। जिसके बाद से बोर्ड बैठक और अन्य बैठकों के लिए यह सदन छोटा पड़ने लगा था। बीते तीन वर्षों से नए सदन की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब नया सदन बनकर तैयार हो गया है।
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अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था निर्माण
अलीगढ़। अप्रैल 2025 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था। भूतल मिलाकर यह दो मंजिला इमारत है। भूतल पर महापौर कार्यालय और दो पार्षद हाल हैं। हरेक पार्षद हाल में 22-22 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। प्रथम तल पर नगर आयुक्त का कार्यालय है। इसी तल पर नया सदन बना है, जिसमें 215 की सीटें हैं। सदन के बाहर की सड़क और पार्क बनाया जा रहा है। बाहर बन रहे वाटर टैंक के ऊपर पार्क बनाया जा रहा है। फायर के लिए टैंक भी बनाए गए हैं। साइट इंजीनियर कुलदीप ने बताया कि वाटर टैंक, बाहरी सड़क और पार्क को छोड़कर सभी काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं।
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सीएम योगी से शुभारंभ कराने की तैयारी
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम का नया सदन बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से इसका शुभारंभ कराने की तैयारी हो रही है। जल्द ही उन्हें बुलाने के लिए संपर्क किया जाएगा। सीएम योगी से शुभारंभ कराने के बाद नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक इसी नए सदन में कराने की तैयारी हो रही है।
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