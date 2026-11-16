Aligarh News: एक-एक फेरा निरस्त रहेगी हाथरस जंक्शन पर रुकने वाली मुरी एक्सप्रेस

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रेलवे की सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 18309 संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 25 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन संबलपुर से नहीं चलेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 18310 जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस 28 जनवरी को जम्मूतवी से निरस्त रहेगी। इससे हाथरस जंक्शन से ओडिशा, झारखंड और जम्मूतवी की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी।पीआरओ प्रयागराज मंडल अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस रेलखंड पर अन्य ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। गाड़ी संख्या 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस 23 से 26 जनवरी और 29 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 29 जनवरी को राउरकेला-टाटानगर के बजाय झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी, अनुगुल और कटक होकर संचालित होगी।