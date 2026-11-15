1 of 11 संदीप सिंह और मेघना चौधरी और सौरभ सिंह और अंतरा त्यागी की सगाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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संदीप सिंह ने गाजियाबाद के चौधरी परिवार की बेटी और अपनी बचपन की दोस्त मेघना चौधरी को सगाई की अंगूठी पहनाई। वहीं, उनके भाई सौरभ सिंह ने सहारनपुर के कारोबारी परिवार की बेटी अंतरा त्यागी के साथ सगाई की रस्म पूरी की। वीवीआईपी पंडाल में बनाए गए मंच पर दोनों जोड़ों ने एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों भाइयों और उनकी मंगेतरों को आशीर्वाद देकर नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की सगाई समारोह शनिवार को तालानगरी स्थित मैदान पर संपन्न हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा समेत प्रदेश के कई मंत्री शामिल हुए। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हुए इस आयोजन में सियासत के रास्ते सत्ता की मंजिल तक पहुंचने की झलक दिखाई दी।

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मुख्यमंत्री योगी ने संदीप सिंह को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) का उपहार बैग भी भेंट किया। समारोह में अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा, सांसद साक्षी महाराज, प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मन्नू कोरी समेत कई प्रमुख लोग पहुंचे।

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मुख्य हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री एवं संदीप सिंह के दादा स्वर्गीय कल्याण सिंह की तस्वीर लगाई गई थी। इस दौरान संदीप सिंह की दादी रामवती देवी को गोद में उठाकर मंच पर लाया गया। पिता राजवीर सिंह राजू ने उपस्थित लोगों से हाथ उठवाकर अपने दोनों बेटों के लिए आशीर्वाद मांगा। दोनों भाइयों की शादी 26 नवंबर को दिल्ली के द लीला होटल में होगी।

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4 of 11 संदीप सिंह और मेघना चौधरी की सगाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सियासत : पूरी विधानसभा को निमंत्रण, गांव-गांव कराई मुनादी

सगाई और तिलक समारोह में मांगलिक कार्यक्रमों की पूर्ति के साथ ही सियासत के एक जमीन को तैयार करने का माहौल भी दिखाई दिखाई देता है। कार्यक्रम के लिए प्रदेश के मंत्रियों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों के अलावा अतरौली विधानसभा के 250 गांवों के निवासियों को भी मुनादी करवा कर निमंत्रण दिया गया।



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5 of 11 संदीप सिंह और मेघना चौधरी और सौरभ सिंह और अंतरा त्यागी की सगाई में आए मेहमान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आम लोगों के लिए मंच तैयार किया गया। उस मंच पर मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। मंच से ही राजवीर सिंह राजू भैया ने उपस्थित जनसमूह से अपने दोनों बेटों के लिए हाथ उठवा कर आशीर्वाद मांगा। लोगों ने भी हाथ उठाकर आशीर्वाद के लिए सहमति दी। इसके अलावा जनता के लिए बनाए गए दूसरे पंडाल में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों ने भी हाजिरी लगाई।