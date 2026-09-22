Aligarh News: रंगीन रोशनी से निखरा बारहद्वारी घंटाघर
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 03:27 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 03:27 AM IST
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शहर की ऐतिहासिक पहचान बारहद्वारी घंटाघर अब रात में रंगीन रोशनी से जगमगाता दिखाई देगा। नगर निगम ने इसका सुंदरीकरण कर आधुनिक फसाड लाइटें लगाई हैं। सोमवार को इसका लोकार्पण किया गया।
यह घंटाघर करीब 100 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। नगर निगम ने इसकी पहचान बनाए रखते हुए आकर्षक स्वरूप दिया है। रात में रंग-बिरंगी रोशनी से घंटाघर पहले से अधिक भव्य दिख रहा है। इस पर आधुनिक आर्किटेक्चरल एलईडी लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। लाइटिंग को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रक सहित अन्य नियंत्रण उपकरण भी लगाए गए हैं।
परियोजना में दो वर्ष की संचालन और रखरखाव अवधि निर्धारित है। घंटाघर के सुंदरीकरण और प्रकाश व्यवस्था पर करीब 14.18 लाख रुपये खर्च हुए हैं। महापौर प्रशांत सिंघल ने बताया कि पुरातत्व विभाग की मदद से घंटाघर का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। नई प्रकाश व्यवस्था से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और ऐतिहासिक विरासत का आकर्षक दृश्य मिलेगा।
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जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, पार्षदों और व्यापारियों की मौजूदगी में बटन दबाकर लोकार्पण किया गया।
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यह घंटाघर करीब 100 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। नगर निगम ने इसकी पहचान बनाए रखते हुए आकर्षक स्वरूप दिया है। रात में रंग-बिरंगी रोशनी से घंटाघर पहले से अधिक भव्य दिख रहा है। इस पर आधुनिक आर्किटेक्चरल एलईडी लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। लाइटिंग को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रक सहित अन्य नियंत्रण उपकरण भी लगाए गए हैं।
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परियोजना में दो वर्ष की संचालन और रखरखाव अवधि निर्धारित है। घंटाघर के सुंदरीकरण और प्रकाश व्यवस्था पर करीब 14.18 लाख रुपये खर्च हुए हैं। महापौर प्रशांत सिंघल ने बताया कि पुरातत्व विभाग की मदद से घंटाघर का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। नई प्रकाश व्यवस्था से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और ऐतिहासिक विरासत का आकर्षक दृश्य मिलेगा।
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जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, पार्षदों और व्यापारियों की मौजूदगी में बटन दबाकर लोकार्पण किया गया।