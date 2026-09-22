Aligarh News: गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना...

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श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से श्री वार्ष्णेय मंदिर में फूल बंगले के मध्य गणेशजी को छप्पन भोग लगाया गया। इसके बाद हरिद्वार की गंगा आरती की तर्ज पर गजानन की महाआरती हुई। भजन गायक ओम सागर ने भजनों की प्रस्तुति दी। सेंटर प्वाइंट स्थित टीकाराम मंदिर में श्री गणेश संस्कार सामाजिक संस्था के श्री गणेश महोत्सव का आठवें दिन शिव विवाह महोत्सव के साथ समापन हुआ। विज्ञापन

सुदामापुरी बिजलीघर स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में शाम चार बजे बप्पा की प्रसादी का आयोजन हुआ। पंडित अमित कुमार भारद्वाज, काकू, केशव मंगलेश्वर आदि थे। श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से श्री वार्ष्णेय मंदिर में फूल बंगले के मध्य गणेशजी को छप्पन भोग लगाया गया। इसके बाद हरिद्वार की गंगा आरती की तर्ज पर गजानन की महाआरती हुई। भजन गायक ओम सागर ने भजनों की प्रस्तुति दी। सेंटर प्वाइंट स्थित टीकाराम मंदिर में श्री गणेश संस्कार सामाजिक संस्था के श्री गणेश महोत्सव का आठवें दिन शिव विवाह महोत्सव के साथ समापन हुआ।सुदामापुरी बिजलीघर स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में शाम चार बजे बप्पा की प्रसादी का आयोजन हुआ। पंडित अमित कुमार भारद्वाज, काकू, केशव मंगलेश्वर आदि थे।

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गणेश पूजा महोत्सव के तहत अब शहर में प्रतिमाओं का विसर्जन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना की गूंज सुनाई दे रही है। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर एवं श्री सिद्ध विनायक व माता महालक्ष्मी मंदिर में महंत विनय नाथ के नेतृत्व में चल रहे गणेश जन्मोत्सव के नौवें दिन रुद्राभिषेक किया गया। दोपहर में हरिनाम संकीर्तन हुआ।