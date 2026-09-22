Aligarh News: महिला को सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म

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आरोप है कि इस दौरान ऑटो चालक का साथी कृष्णा भी मौके पर मौजूद रहा और निगरानी करता रहा। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि महिला की ससुराल जिले के देहात क्षेत्र में है। वह बेलोन वाली देवी के दर्शन गई थी। वापस आने में रात अधिक हो जाने पर वह अपने मायके लौट रही थी। इस दौरान उसने घर जाने के लिए ऑटो लिया।आरोप है कि ऑटो चालक उसे उसके बताए स्थान पर ले जाने के बजाय थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के 12 बीघा इलाके में एकांत स्थान पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता के बताए अनुसार सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऑटो की पहचान की और आरोपी अजय उर्फ बाबा निवासी नगला डालचंद गली नंबर 11 को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी कृष्णा की तलाश के साथ उसकी भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है।पहले से दर्ज हैं पांच मुकदमेप्रभारी निरीक्षक संजीव सिंह के अनुसार आरोपी अजय उर्फ बाबा के खिलाफ पहले से ही पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें महुआ खेड़ा थाने में आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट, दुष्कर्म से संबंधित एक पूर्व मुकदमा, अतरौली और क्वार्सी थाने में मुकदमा शामिल है।