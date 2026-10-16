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Aligarh News: मुकदमे से नाम निकलवाने का झांसा देकर 2.88 लाख ठगे

Fri, 16 Oct 2026 03:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:17 AM IST
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Swindled Rs 2.88 lakh by promising to get a name removed from a legal case
दहेज हत्या के मुकदमे से नाम निकलवाने का भरोसा देकर 2.88 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। बृहस्पतिवार को पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की।
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कस्बा निवासी आस मोहम्मद पुत्र वकील खां ने शिकायती पत्र में बताया कि 30 जनवरी 2026 को उनके और परिजनों के खिलाफ चंडौस कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलने पर जहराना रोड निवासी एक युवक ने नेताओं और अधिकारियों से संबंध होने का हवाला दिया। उसने मुकदमे से नाम निकलवाने का भरोसा देकर दो लाख 88 हजार रुपये ले लिए।
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आस मोहम्मद के मुताबिक, रुपये के लेनदेन से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने पहले भी चंडौस थाने में शिकायत की थी। आरोप है कि आरोपी ने 20 सितंबर तक रकम लौटाने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी रुपये वापस नहीं किए।
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पीड़ित ने एसएसपी से मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। सीओ महेश कुमार ने बताया है कि आरोपी ने खेती के नाम पर दो लाख 88 हजार रूपये उधार लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो भी शिकायत आयी है,उसकी जांच की जा रही है।
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