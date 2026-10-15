अलीगढ़: अब्दुल्ला अपार्टमेंट के पीएनबी एटीएम से छेड़छाड़ का प्रयास, पुलिस ने दर्ज किया केस

अलीगढ़ के सिविल लाइंस क्षेत्र के अब्दुल्ला अपार्टमेंट में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एटीएम से छेड़छाड़ करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पीएनबी की सिविल लाइंस शाखा के प्रबंधक ने 12 अक्टूबर को थाना सिविल लाइंस में दी शिकायत में बताया कि तीन अक्टूबर 2026 को अज्ञात लोगों ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। बैंक प्रबंधन ने आशंका जताई कि इस तरह की गतिविधि से एटीएम मशीन और बैंक व ग्राहकों की धनराशि की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।शिकायत में पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सी ओ सर्वम सिंह ने बताया कि मामले की जांच उपनिरीक्षक अल्लाराजी को सौंपी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।