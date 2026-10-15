अलीगढ़: क्रिकेट रिंकू सिंह का 'ब्रूडो' लापता, बहन नेहा ने किया वीडियो जारी, पूरा परिवार है दुखी

क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके पालतू डॉगी ब्रूडो के कहीं पर लापता होने की बात कही है।

विज्ञापन





नेहा सिंह ने जानकारी दी है कि ब्रूडो उनके ऑजोन सिटी निवास से कल से कहीं लापता है, मिल नहीं रहा। उसकी गर्दन में लाल रंग की बैल्ट है, जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। जिसको भी मिले वह इसकी सूचना दे। ब्रूडो के लापता हो जाने पर पूरा परिवार दुखी है।