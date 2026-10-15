अलीगढ़: क्रिकेट रिंकू सिंह का 'ब्रूडो' लापता, बहन नेहा ने किया वीडियो जारी, पूरा परिवार है दुखी
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 15 Oct 2026 03:33 PM IST
सार
नेहा सिंह ने जानकारी दी है कि ब्रूडो उनके ऑजोन सिटी निवास से कल से कहीं लापता है, मिल नहीं रहा। उसकी गर्दन में लाल रंग की बैल्ट है, जिससे उसकी पहचान की जा सकती है।
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विस्तार
क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके पालतू डॉगी ब्रूडो के कहीं पर लापता होने की बात कही है।
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नेहा सिंह ने जानकारी दी है कि ब्रूडो उनके ऑजोन सिटी निवास से कल से कहीं लापता है, मिल नहीं रहा। उसकी गर्दन में लाल रंग की बैल्ट है, जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। जिसको भी मिले वह इसकी सूचना दे। ब्रूडो के लापता हो जाने पर पूरा परिवार दुखी है।
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