अलीगढ़: धान की बंपर आवक से कल बंद रहेगी धनीपुर मंडी, 17 अक्टूबर से शुरू होगा कारोबार

अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में धान की लगातार बढ़ रही आवक के कारण एक बार फिर कारोबार प्रभावित हो रहा है। मंडी परिसर में धान की अधिकता के चलते ट्रकों की लोडिंग नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए मंडी समिति ने 16 अक्तूबर को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है।

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कृषि उत्पादन मंडी समिति धनीपुर के सचिव मुकेश त्रिपाठी ने बताया कि 14 अक्तूबर की रात धान की अत्यधिक आवक होने के कारण मंडी पूरी तरह भर गई। इससे धान की लोडिंग का काम प्रभावित हो रहा है। विज्ञापन



ऐसे में मंडी में पहले से मौजूद उपज का उठान कराने और व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए एक दिन कारोबार बंद रखना आवश्यक हो गया है। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वे शुक्रवार को को धान लेकर मंडी न पहुंचें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि उत्पादन मंडी समिति धनीपुर के सचिव मुकेश त्रिपाठी ने बताया कि 14 अक्तूबर की रात धान की अत्यधिक आवक होने के कारण मंडी पूरी तरह भर गई। इससे धान की लोडिंग का काम प्रभावित हो रहा है।ऐसे में मंडी में पहले से मौजूद उपज का उठान कराने और व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए एक दिन कारोबार बंद रखना आवश्यक हो गया है। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वे शुक्रवार को को धान लेकर मंडी न पहुंचें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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