अलीगढ़: मासूमों के दिलों को दी नई धड़कन, 2088 बच्चों की हार्ट सर्जरी पर खर्च किए 25 करोड़

जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहे बच्चों के लिए समय पर उपचार किसी नई जिंदगी से कम नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने बच्चों की हार्ट सर्जरी का खर्च बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बच्चों की निशुल्क हार्ट सर्जरी की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यहां अब तक 2,088 बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी हो चुकी है। इन सर्जरी पर सरकार ने करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस पहल से उन परिवारों को सहारा मिला है, जिनके लिए महंगे इलाज का खर्च उठाना आसान नहीं था।

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