Aligarh News: विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 10 के खिलाफ रिपोर्ट

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पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, छर्रा क्षेत्र के मोहल्ला पठानान निवासी प्यारे नवी ने अपनी बहन समीला (22) का निकाह 23 मई 2025 को निशातबाग निवासी इस्ताक के साथ किया था। भाई का आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग करते थे। विरोध करने पर समीला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। कई बार पंचायतों के जरिए समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। शुक्रवार देर रात ससुरालियों ने समीला की हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। सीओ सर्वम सिंह ने बताया है कि भाई की तहरीर पर पति इस्ताक सहित इस्फाक, सवीरन, मुरादन, इलमा, अलीहसन, मेहंदी हसन, सलमान, शबनम और गुलफसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पति इस्ताक को जेल भेज दिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

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क्वार्सी क्षेत्र के निशातबाग इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों का आरोप है कि दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसकी हत्या कर दी है। घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया है।