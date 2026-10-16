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Aligarh News: किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एसओ निलंबित

Fri, 16 Oct 2026 03:12 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:12 AM IST
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Station Officer (SO) suspended in case involving molestation of a teenage girl
जवां थाना क्षेत्र के बरौली बाजार में 10 अक्टूबर को किशोरी से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिसकर्मियों पर सीसीटीवी वीडियो डिलीट कराने का दबाव बनाने और परिवार को धमकाने के आरोप लगाए। मामले की जांच के बाद एसएसपी नीरज जदौन ने तत्कालीन एसओ जवां धीरज कुमार को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।
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आरोप है कि किशोरी की बाइक बंद होने पर वह उसे स्टार्ट कर रही थी, तभी गणेश शर्मा उर्फ गुड्डू ने उसके साथ अभद्रता की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का दावा किया गया है। पीड़ित पक्ष ने 112 पर सूचना देने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि घटना के दिन मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसओ को निलंबित किया गया है।
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थाने में वीडियो हटाने का दबाव बनाने का आरोप
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने में दरोगा और तत्कालीन एसओ ने सीसीटीवी वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया। किशोरी के बयान के दौरान परेशान करने और नौकरी व परिवार पर संकट आने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। संबंधित पुलिसकर्मियों का इन आरोपों पर अलग से पक्ष सामने नहीं आया है।
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आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश
एसपी सिटी के मुताबिक, 10 अक्टूबर की घटना में उसी दिन मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी गणेश शर्मा उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया था। उसे न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। पुलिस की भूमिका की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तत्कालीन एसओ धीरज कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
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