Aligarh News: आज खास

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सहपऊ : कस्बे में श्रीरामकथा दोपहर 12:00 बजे।

सहपऊ : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे

सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तहसील में महापंचायत सुबह 11 बजे।

नगला अहीर, बरवाना : राधा-कृष्ण और शनिदेव महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 1 बजे।

सासनी : वार्ष्णेय धर्मशाला में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 8 बजे।

डीआरबी इंटर कॉलेज : मैदान में किक्रेट टूर्नामेंट सुबह 7.30 बजे।