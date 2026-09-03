Aligarh News: आज खास
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:04 AM IST
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डीआरबी इंटर कॉलेज : मैदान में किक्रेट टूर्नामेंट सुबह 7.30 बजे।
सहपऊ : कस्बे में श्रीरामकथा दोपहर 12:00 बजे।
सहपऊ : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे
सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तहसील में महापंचायत सुबह 11 बजे।
नगला अहीर, बरवाना : राधा-कृष्ण और शनिदेव महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 1 बजे।
सासनी : वार्ष्णेय धर्मशाला में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 8 बजे।
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सहपऊ : कस्बे में श्रीरामकथा दोपहर 12:00 बजे।
सहपऊ : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे
सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तहसील में महापंचायत सुबह 11 बजे।
नगला अहीर, बरवाना : राधा-कृष्ण और शनिदेव महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 1 बजे।
सासनी : वार्ष्णेय धर्मशाला में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 8 बजे।