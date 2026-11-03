फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Rs 3.66 lakh swindled through a fake job advertisement for a Dubai airline on Instagram

Aligarh News: दुबई एयरलाइन में नौकरी का इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देकर 3.66 लाख की ठगी

Tue, 03 Nov 2026 02:52 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Rs 3.66 lakh swindled through a fake job advertisement for a Dubai airline on Instagram
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
इंस्टाग्राम पर दुबई एयरलाइन में नौकरी का विज्ञापन देकर कोचिंग सेंटर संचालक ने अंबाला के दानवीर से 3.66 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी का पता चलने पर पीड़ित सोमवार शाम मैरिस रोड पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक को क्वार्सी थाने ले आई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं, कुछ अन्य पीड़ित भी देर रात क्वार्सी थाने पहुंच गए।
विज्ञापन


हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर निवासी दानवीर सिंह ने बताया कि मार्च 2025 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर दुबई एयरलाइन में नौकरी का एक विज्ञापन देखा था। उन्होंने दिए गए मोबाइल नंबर पर बात की तो उसने अपना नाम सचिन मित्तल बताया। आरोप है कि सचिन ने उसे दुबई एयरलाइन में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। आरोपी ने कहा कि वह उसे वीजा भी बनवाकर देेगा। आरोपी की बातों में आकर दानवीर ने 2.16 लाख, 33,000 और 12,000 रुपये ऑनलाइन व 1.50 लाख रुपये आरोपी को नकद दे दिए। रुपये लेने के बाद भी आरोपी लगातार झूठा दिलासा देता रहा। काफी समय बीतने पर भी दानवीर को न नौकरी मिली और न ही वीजा। तब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे। दबाव बनाने पर आरोपी ने केवल 45,000 रुपये लौटाए।
विज्ञापन


शेष 3.66 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने बाकी रकम का तकादा किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा। जिस नंबर से उसे रुपये लौटाए थे। उससे संपर्क कर दानवीर ने आरोपी का पता लगाया। तब पता चला कि आरोपी मूलरूप से यमुनानगर का रहने वाला है। वह मैरिस रोड पर कोचिंग सेंटर चलाता है और नाम बदलकर ठगी करता है। आरोप है कि उसकी पत्नी व एक अन्य आरोपी भी ठगी में शामिल हैं। आरोपी कई लोगों से इसी तरह नौकरी के नाम पर ठगी कर चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में क्वार्सी थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। तहरीर और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।
आदित्य बंसल, एसपी सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed