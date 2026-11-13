Aligarh News: आरएमपीयू की बैडमिंटन टीम चुनी गई

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टीम में आईआईएमटी कॉलेज अलीगढ़ के शरद गोविंद, राज महाविद्यालय रायपुर टप्पल के सोनू कुमार, विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अक्षत, आरपीएम कॉलेज के कार्तिक, विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़ के आर्यन, लालाराम कॉलेज अलीगढ़ के वैभव चौहान शामिल किए गए। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में टीकाराम गर्ल्स कॉलेज की डॉ. रीता गुप्ता तथा चयनकर्ता के रूप में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के डॉ. राकेश कुमार उपस्थित रहे।प्रतियोगिता में श्रीमती धर्म देवी महाविद्यालय हरदुआगंज, आरपीएम डिग्री कॉलेज हाथरस, राज महाविद्यालय रायपुर टप्पल, आईआईएमटी कॉलेज अलीगढ़, विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़, लालाराम मोक्ष श्री महाविद्यालय तथा श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय की टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें आईआईएमटी कॉलेज प्रथम, राज महाविद्यालय रायपुर टप्पल द्वितीय तथा विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन तीसरे स्थान पर रहा।सभी विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिह्न एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. खुर्शीद अहमद, डॉ. अभि ओझा, अबू तालिब, वासु कुमार, मयंक सिंह एवं मानव अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आयोजन सचिव डॉ. शाहनवाज खान ने किया।