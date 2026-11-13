Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   RMPU: Exams to begin on November 17

आरएमपीयू : 17 नवंबर से परीक्षाएं, ढाई लाख छात्र होंगे शामिल

Fri, 13 Nov 2026 02:18 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
RMPU: Exams to begin on November 17
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। इसमें लगभग ढाई लाख छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार तक सभी परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचा दी जाएंगी। प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले संबंधित केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
विज्ञापन




यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा को व्यवस्थित और नकलविहीन कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा के लगभग ढाई लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे।
विज्ञापन



203 केंद्रों पर तीन पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षाएं 21 दिसंबर तक संचालित होंगी। सुचिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन से स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती करने के लिए अनुरोध किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed