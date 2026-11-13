Aligarh News: कोहरे में महानंदा एक्सप्रेस के फेरों में कटौती
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:45 AM IST
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कोहरे के मौसम में रेल परिचालन को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए रेलवे ने दिल्ली-अलीपुरद्वार के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 15484 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के फेरों में कटौती की है।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से संचालित इस ट्रेन का दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक आंशिक रूप से निरस्तीकरण किया जाएगा। इससे अलीगढ़ होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार, ट्रेन दिल्ली जंक्शन से अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच प्रतिदिन संचालित होती है, लेकिन कोहरे के दौरान प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को इसका संचालन नहीं होगा। दिसंबर में 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 तारीख को ट्रेन निरस्त रहेगी। जनवरी 2027 में 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 तारीख को, फरवरी में 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 और 26 तारीख को तथा मार्च में एक तारीख को इसका संचालन रद्द रहेगा। संवाद
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पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से संचालित इस ट्रेन का दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक आंशिक रूप से निरस्तीकरण किया जाएगा। इससे अलीगढ़ होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार, ट्रेन दिल्ली जंक्शन से अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच प्रतिदिन संचालित होती है, लेकिन कोहरे के दौरान प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को इसका संचालन नहीं होगा। दिसंबर में 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 तारीख को ट्रेन निरस्त रहेगी। जनवरी 2027 में 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 तारीख को, फरवरी में 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 और 26 तारीख को तथा मार्च में एक तारीख को इसका संचालन रद्द रहेगा। संवाद
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