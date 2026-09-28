Aligarh News: दो साल से गड्ढों में तब्दील सड़क, राहगीर परेशान

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सुनाना, सुमेरा, फरीदपुर, दरियापुर, खुर्द दरियापुर और पौहिना के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विधायक, सांसद और विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। जलभराव के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। दोपहिया चालक और पैदल राहगीर फिसलकर घायल हो रहे हैं। छात्र-छात्राओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुमेरा के ग्राम प्रशासक शंकरपाल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से सड़क बनवाने की मांग की गई है। विकास खंड प्रमुख हरेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि सड़क को सीमेंटेड कराने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात करेंगे।

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अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे से सुनाना समेत छह गांवों को जोड़ने वाली सड़क दो साल से गड्ढों में तब्दील है। शनिवार की बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों की परेशानी और बढ़ गई है।