Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:54 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:54 AM IST
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पैदल मार्च : आरएमपीयू में भगवान राम का मंदिर बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी छात्र संगठन की ओर से पैदल मार्च सुबह 11 बजे।
ट्रायल :
रामघाट रोड : स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता के लिए कबड्डी का ट्रायल सुबह 10 बजे।
रामघाट रोड : खो-खो प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे।
फाइनल स्पीच :
एएमयू : स्टूडेंट यूनियन हॉल में एएमयू छात्रसंघ चुनाव की फाइनल स्पीच दोपहर 1 बजे।
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ट्रायल :
रामघाट रोड : स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता के लिए कबड्डी का ट्रायल सुबह 10 बजे।
रामघाट रोड : खो-खो प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे।
फाइनल स्पीच :
एएमयू : स्टूडेंट यूनियन हॉल में एएमयू छात्रसंघ चुनाव की फाइनल स्पीच दोपहर 1 बजे।