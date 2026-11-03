Aligarh News: जुआ रोकने गए सिपाही पर किया हमला, वर्दी फाड़ी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:55 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
थाना बन्नादेवी क्षेत्र के नगला कलार में जुआ खेल रहे लोगों को रोकना सिपाही ललित को भारी पड़ गया। आपातकालीन सेवा गश्ती वाहन पर तैनात सिपाही ललित पर राकेश नाम के आरोपी ने हमला कर दिया। इससे उसकी अंगुली और कान में चोट आई व वर्दी फट गई। हमले के बाद आरोपी भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
सिपाही ललित ने बन्नादेवी थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मेें कहा है कि वह थाना पुलिस की टीम के साथ एक घटना की सूचना मिलने पर नगला कलार गए थे। वहां सड़क के ही पास कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें जुआ खेलने से रोकने का प्रयास किया तो आरोपी राकेश ने अभद्रता शुरू कर दी। विरोध पर उसने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया।
हमले में सिपाही ललित के कान और बाएं हाथ की अंगुली में गंभीर चोटें लगी। इसके बाद आरोपी राकेश अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बाइक कब्जे में ले ली। सीओ धनंजय सिंह कहना है कि मामले में बीएनएस की धारा 115 (2), 352, 121(ए), और 132 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सिपाही ललित ने बन्नादेवी थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मेें कहा है कि वह थाना पुलिस की टीम के साथ एक घटना की सूचना मिलने पर नगला कलार गए थे। वहां सड़क के ही पास कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें जुआ खेलने से रोकने का प्रयास किया तो आरोपी राकेश ने अभद्रता शुरू कर दी। विरोध पर उसने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया।
विज्ञापन
हमले में सिपाही ललित के कान और बाएं हाथ की अंगुली में गंभीर चोटें लगी। इसके बाद आरोपी राकेश अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बाइक कब्जे में ले ली। सीओ धनंजय सिंह कहना है कि मामले में बीएनएस की धारा 115 (2), 352, 121(ए), और 132 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन