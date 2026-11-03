फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Depicted the violence against an innocent child in images

Aligarh News: मासूम के साथ हुई हिंसा को चित्रों में उकेरा

Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Depicted the violence against an innocent child in images
पे​​टिंग के साथ डॉ. लक्ष्मी। - फोटो : self
जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में एक मासूम बच्ची को ईंट-पत्थरों के हमले का दर्द सहना पड़ा। पंचकूला में छह वर्षीय बच्ची के साथ हुई कथित हिंसक घटना ने सामाजिक कलाकार डॉ. लक्ष्मी को भीतर तक झकझोर दिया।
विज्ञापन

उन्होंने इस घटना की पीड़ा को अपनी पेंटिंग में उकेरते हुए समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है-आखिर बच्चों का बचपन सुरक्षित कहां है और इतनी छोटी उम्र में उनके मन में हिंसा के बीज कौन बो रहा है?
विज्ञापन



डॉ. लक्ष्मी की पेंटिंग सिर्फ एक घटना का चित्रण नहीं, बल्कि अभिभावकों, स्कूलों और पूरे समाज के लिए चेतावनी है। उनका कहना है कि जिस उम्र में बच्चों को प्यार, संस्कार और संवेदनशीलता सीखनी चाहिए, उस उम्र में उनके व्यवहार में हिंसा का आना गंभीर चिंता का विषय है। इसके पीछे मोबाइल, हिंसक गेम, डिजिटल सामग्री और आसपास के माहौल की भूमिका की पड़ताल जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को मोबाइल थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें। यह भी देखें कि वे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, कौन-से गेम खेल रहे हैं और उनके व्यवहार में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। डॉ. लक्ष्मी ने स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।


ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए। उनके मुताबिक बच्ची के शरीर की चोटें तो इलाज से भर सकती हैं, लेकिन मन में बैठा डर दूर करने के लिए प्यार, भरोसे और संवेदनशीलता की जरूरत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed