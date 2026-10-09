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अलीगढ़: रेस्टोरेंट के स्टाफ को सिंक की जाली में फंसी मिली हीरे की अंगूठी, फिर जो हुआ सब देखते रह गए

Fri, 09 Oct 2026 05:02 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 05:02 PM IST
सार

तीन छात्र रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। बिल का भुगतान करते समय उनमें से एक छात्र ने अपनी हीरे की अंगूठी खोने की जानकारी दी। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने तुरंत अंगूठी ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।

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Restaurant Staff Returns Diamond Ring Found in Sink
अंगूठी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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अलीगढ़ के मेज़बान रेस्टोरेंट में एक छात्र की खोई हुई हीरे की अंगूठी वापस लौटाकर स्टाफ ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इस घटना ने इन्सानियत और अच्छे संस्कारों पर विश्वास को और मजबूत किया है।

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साईं कॉलेज, सारसौल के तीन छात्र सतेन्द्र यादव, उमेश और आकाश आज रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। बिल का भुगतान करते समय उनमें से एक छात्र ने अपनी हीरे की अंगूठी खोने की जानकारी दी। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने तुरंत अंगूठी ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आसपास की जगहों और टेबलों के नीचे तलाश की। यहां तक कि किचन में जूठे बर्तनों तक को चेक किया गया। करीब एक घंटे की गहन तलाश के बाद भी अंगूठी का कहीं पता नहीं चला।
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हीरे की अंगूठी लौटाईअंगूठी की वापसी कर दिया ईमानदारी का संदेश
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लगभग एक घंटे की खोजबीन के बाद किचन स्टाफ की नज़र सिंक की जाली में फंसी उस अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी मिलते ही रेस्टोरेंट ने तुरंत ग्राहक को फोन करके वापस बुलाया। छात्र को उसकी अनमोल हीरे की अंगूठी सुरक्षित वापस कर दी गई। यह सिर्फ एक अंगूठी लौटाने की घटना नहीं है। यह ईमानदारी, जिम्मेदारी और अच्छे संस्कारों की एक खूबसूरत मिसाल है। ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। इसकी बदौलत जो विश्वास मिलता है, वह अनमोल होता है। अच्छे संस्कार आज भी हमारे समाज की असली पूंजी हैं।

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