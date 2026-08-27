Aligarh News: शोधार्थियों को एक क्लिक पर मिलेंगे संसाधन
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:03 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:03 AM IST
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शोध और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में डीएस कॉलेज ने महत्वपूर्ण पहल की है। कॉलेज की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरणों और शिक्षकों से संबंधित जानकारी आई-स्टेम पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। लैब उपकरणों का डेटा अपलोड किया जा चुका है, जबकि शिक्षकों से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
आई-स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैप) भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल है, जिसका मकसद देशभर के शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और उद्योगों को वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास से जुड़ी सुविधाओं से जोड़ना है। इससे शोधार्थियों को उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
इन उपकरणों की मिलेगी जानकारी
डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी में उपलब्ध प्रमुख उपकरणों में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप, फ्लेम फोटोमीटर, पीसीआर, वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कॉलोनी काउंटर, लैमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, इन्क्यूबेटर कम शेकर, डीप फ्रीजर, सीओडी उपकरण, जीएम काउंटर और सॉयल एनालाइजर शामिल हैं। पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध होने से शोधार्थियों को अलग-अलग संस्थानों में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।
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आई-स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैप) भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल है, जिसका मकसद देशभर के शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और उद्योगों को वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास से जुड़ी सुविधाओं से जोड़ना है। इससे शोधार्थियों को उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
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इन उपकरणों की मिलेगी जानकारी
डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी में उपलब्ध प्रमुख उपकरणों में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप, फ्लेम फोटोमीटर, पीसीआर, वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कॉलोनी काउंटर, लैमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, इन्क्यूबेटर कम शेकर, डीप फ्रीजर, सीओडी उपकरण, जीएम काउंटर और सॉयल एनालाइजर शामिल हैं। पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध होने से शोधार्थियों को अलग-अलग संस्थानों में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।
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