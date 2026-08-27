Aligarh News: शोधार्थियों को एक क्लिक पर मिलेंगे संसाधन

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आई-स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैप) भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल है, जिसका मकसद देशभर के शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और उद्योगों को वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास से जुड़ी सुविधाओं से जोड़ना है। इससे शोधार्थियों को उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी में उपलब्ध प्रमुख उपकरणों में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप, फ्लेम फोटोमीटर, पीसीआर, वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कॉलोनी काउंटर, लैमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, इन्क्यूबेटर कम शेकर, डीप फ्रीजर, सीओडी उपकरण, जीएम काउंटर और सॉयल एनालाइजर शामिल हैं। पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध होने से शोधार्थियों को अलग-अलग संस्थानों में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।