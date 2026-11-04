Aligarh News: त्योहार से पहले एक लाख परिवारों पर राशन का संकट

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सामान्य तौर पर महीने की पहली तारीख तक दुकानों पर राशन पहुंच जाता है, लेकिन तीन नवंबर तक उठान में देरी के चलते कई दुकानदारों के यहां खाद्यान्न नहीं पहुंच सका है। ऐसे में त्योहार से पहले राशन मिलने में देरी जरूरतमंद परिवारों की परेशानी बढ़ सकती है।राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, पुराने ठेकेदार का ठेका निरस्त होने और नए ठेकेदार की व्यवस्था करने के कारण उठान प्रभावित हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि त्योहार से पहले राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।शहर की 200 दुकानों से जुड़े एक लाख परिवारराशन कोटेदार प्रदेश संगठन के विजय विक्रम के अनुसार, सामान्य तौर पर हर महीने की पहली तारीख को गोदामों से राशन का उठान होने के बाद दुकानदारों तक खाद्यान्न पहुंच जाता है। इस महीने त्योहार से पहले उठान में देरी हो रही है। नगरीय क्षेत्र की करीब 200 दुकानों के माध्यम से लगभग एक लाख परिवारों को गेहूं और चावल वितरित किया जाता है। उठान में देरी का सीधा असर इन परिवारों पर पड़ रहा है।कई चक्कर लगाने के बाद भी खाली हाथ लौटे लोगपक्की सराय निवासी आरती देवी का कहना है कि उन्हें अभी तक राशन नहीं मिला है। त्योहार नजदीक होने के कारण वह कई बार दुकान पर जा चुकी हैं, लेकिन दुकान बंद मिली। संपर्क करने पर बताया गया कि अभी राशन नहीं आया है।इसी क्षेत्र की गौरी वर्मा ने बताया कि त्योहार के समय घर में कई तरह की तैयारियां करनी होती हैं। ऐसे में राशन मिलने में देरी होने से परेशानी बढ़ सकती है।जिले में 6.82 लाख राशन कार्डधारकअलीगढ़ जिले में कुल 1,324 उचित दर विक्रेता हैं। इनके माध्यम से करीब 6.82 लाख राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इनमें 24,596 अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं। जिले में हर महीने लगभग 1.20 लाख क्विटंल खाद्यान्न का वितरण होता है।उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सुनील भारती कहते हैं कि जो ठेकेदार पहले दुकानों तक माल पहुंचाता था उसके खिलाफ पिछले दिनों हाथरस में धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज हो गई। उसका ठेका निरस्त करना पड़ा। नए ठेकेदार की व्यवस्था करने में कुछ देरी हुई। अब काम तेजी से चल रहा है।